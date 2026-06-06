Campus League 2026 Basketball: Perebutan Takhta Tertinggi Tim Terbaik dari 5 Regional Segera Dimulai

SETELAH menyelesaikan rangkaian kompetisi di lima kota, Campus League 2026 Basketball Regional Season 1 akhirnya mencapai babak akhir. Selanjutnya, ada seri nasional yang akan berlangsung di Basketball Court Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, pada 7-13 Juni 2026.

Fase pamungkas ini bakal mempertemukan tim putra dan putri terbaik dari lima regional yaitu Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Seri nasional diikuti oleh 10 tim putra dan 8 tim putri yang berstatus sebagai juara dan runner-up dari masing-masing regional.

1. Antusias

CEO Campus League, Ryan Gozali, mengaku antusias menyaksikan persaingan ketat tim-tim kampus terbaik dari berbagai regional bertanding di The Nationals. Yang menarik, juara pada kategori putra akan mewakili Indonesia ke ajang internasional Asian University Basketball League (AUBL).

Nantinya sang juara menghadapi kampus unggulan dari berbagai negara di Asia. Wakil-wakil dari China, Mongolia, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Australia, dan Malaysia, siap jadi ujian selanjutnya.

“Kami harapkan yang terbaik dari yang terbaik bisa bertemu di sini dan menunjukkan kemampuannya untuk menjadi kampus nomor satu di Indonesia,” kata Ryan, dikutip Sabtu (6/6/2026).

“Terutama untuk kategori putra, kami juga memiliki kelanjutan kompetisinya, di mana nanti juara Campus League Basketball akan langsung melaju ke Asian University Basketball League (AUBL) melawan kampus-kampus dari sembilan negara Asia-Pasifik lainnya,” imbuhnya.

Venue yang digunakan untuk seri ini sudah sesuai standar rekomendasi, menyusul evaluasi dari DPP PERBASI dan DPD PERBASI Banten, DPD PERBASI Kabupaten Tangerang, DPD PERBASI DKI Jakarta, dan Technical Delegate DPP PERBASI. Hasilnya, pihak Universitas Pelita Harapan selaku tuan rumah memutuskan untuk menambahkan court interlocked serta padding yang memadai menggunakan PLEXIPAVE@ CUSHION SYSTEM.

“Keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman student-athlete tetap menjadi prioritas utama. Keputusan ini juga mempertimbangkan kesiapan tim dari berbagai regional yang telah menyusun rencana perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan kompetisi menuju The Nationals,” kata Ryan.

“Fokus kini kembali pada para student-athlete untuk bertanding, menjunjung sportivitas, dan merayakan puncak kompetisi basket kampus musim ini,” tutupnya.