HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Putri Indonesia Panggil 24 Pemain untuk Jalani TC Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |17:05 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia siap beraksi di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/yoga.frame/official_timnasbasket)
SURABAYA – DPP PERBASI resmi memulai langkah strategis dengan memanggil 24 pebasket terbaik Tanah Air untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Basket 5x5 Putri Indonesia. Agenda ini merupakan bagian dari persiapan intensif demi mencapai prestasi maksimal pada gelaran Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang.

Skuad asuhan pelatih Gitautas Kievinas ini telah berkumpul di Surabaya untuk menjalani serangkaian program latihan fisik dan teknis.

Manajer Timnas Basket 5x5 Putri, Handoyo, menjelaskan persiapan menuju Asian Games 2026 dilakukan sejak sekarang karena ada misi jangka panjang. Langkah itu agar timnya dapat siap sepenuhnya dalam ajang tersebut.

“Persiapan dilakukan sejak bulan Mei ini karena kita mau memanggil beberapa pemain muda yang kita persiapkan untuk menjadi penerus di Timnas Putri. Sehingga kita harapkan cukup waktu untuk pemain-pemain muda ini menyesuaikan dengan apa yang diminta Coach Gitautas Kievinas,” jelas Handoyo dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Handoyo mengatakan para pemain dalam kondisi prima. Hal tersebut bisa dilihat mereka antusias dan bersemangat jalani training camp ini.

1. Kombinasi Peraih Emas dan Talenta Muda

“Kondisi di awal ini cukup baik. Semua sangat excited untuk memulai Training Camp ini,” kata Handoyo.

“Kita saat ini fokus pembenahan fisik dan teknik di awal. Mengenai rencana uji coba masih coba kita diskusikan,” tambahnya.

Dalam 24 pemain tersebut, sembilan pemain merupakan tulang punggung Timnas Basket 5x5 Putri saat persembahkan medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Sembilan nama itu, yakni Agustin Gradita Retong, Priscilla Annabel Karen, Jesslyn Angelique Aritonang, Faizzatus Shoimah, Nathania Claresta Orville, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, Lea Elvensia Wolobubo Kahol, Erinindita Prias Madafa, dan Kimberley Pierre-Louis.

 

