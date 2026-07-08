Alwi Farhan Bidik Gelar Super 750 Pertama di Japan Open 2026

JAKARTA – Alwi Farhan membidik gelar juara Super 750 pertamanya. Kesempatan itu akan datang pada Japan Open 2026 yang digelar pekan depan.

Alwi masuk dalam daftar 12 wakil Indonesia yang akan berlaga di Japan Open 2026. Turnamen berlevel Super 750 itu akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, 14-19 Juli.

1. Matang

Menatap turnamen itu, Alwi mengungkapkan sudah mempersiapkan yang terbaik dari segi taktik permainan maupun mental. Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu tinggal memperbaiki kondisi kebugaran fisiknya.

"Alhamdulillah, persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi yang dari kemarin habis dari Australia (Open) juga sempat sakit, mungkin karena kecapekan juga," ungkap Alwi kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (8/7/2026).

"Ada masih kelelahan-kelelahan di bagian tertentu, tapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Japan Open dan China (Open)," sambung atlet berusia 21 tahun itu.

2. Ajang Pembuktian

Turnamen Japan Open akan menjadi ajang pembuktian konsistensi Alwi tahun ini. Setelah menjuarai Indonesia Masters dan Australia Open, ia tertantang untuk merebut titel Japan Open.

Pasalnya, Alwi belum pernah menjuarai turnamen BWF berlevel Super 750. Ia menilai Japan Open cocok untuk menuntaskan rasa penasarannya sebelum menatap level yang lebih tinggi.