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Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |17:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming WSBK Inggris 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA –  Atmosfer panas World Superbike Championship 2026 kembali berlanjut di Inggris. Akhir pekan ini, para rider terbaik dunia akan beradu cepat dalam WorldSBK 2026: Rd 8 Prosecco DOC UK Round yang digelar di Donington Park, salah satu sirkuit paling bersejarah dalam kalender WorldSBK.

Seluruh rangkaian aksinya dapat disaksikan secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Ajang World Superbike

Berstatus sebagai salah satu trek ikonik di Inggris, Donington Park selalu menghadirkan tantangan yang berbeda bagi setiap pembalap. Kombinasi tikungan cepat, kontur lintasan yang naik turun, serta sektor-sektor teknikal membuat para rider harus tampil agresif sekaligus presisi untuk mencatatkan waktu terbaik.

Dengan persaingan klasemen yang semakin ketat di pertengahan musim, setiap poin menjadi sangat berharga. Tak hanya mengandalkan kecepatan, para pembalap juga dituntut mampu menjaga ritme, membaca kondisi lintasan, dan mengambil keputusan yang tepat di setiap lap. Hal inilah yang membuat putaran Inggris selalu menghadirkan drama dan persaingan yang sulit diprediksi.

Jadwal WorldSBK 2026: Rd 8 Prosecco DOC UK Round

Jumat, 10 Juli 2026

16.15 WIB : WorldSBK: Rd 8 Prosecco DOC UK Round – Free Practice 1

Sabtu, 11 Juli 2026

15.35 WIB : Free Practice 3

16.50 WIB : SBK Tissot Superpole

 

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