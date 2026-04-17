Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Belanda 2026 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |14:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Belanda 2026 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming WSBK Belanda 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Ajang balap motor dunia Superbike World Championship musim 2026 kembali berlanjut ke seri ketiga yang digelar di Belanda yang digelar di Sirkuit Assen. Para penggemar balap dapat menyaksikan seluruh sesi mulai dari latihan bebas hingga balapan melalui live streaming di aplikasi VISION+ dengan klik link di sini

WorldSBK 2026 Round 3 Pirelli Dutch siap menghadirkan persaingan sengit antar pembalap top dunia dengan rangkaian sesi yang berlangsung sepanjang akhir pekan. Menariknya, menjelang seri ini, dunia balap motor tengah diramaikan oleh pembalap Ducati, Nicolo Bulega.

Nico Bulega

Meski tampil luar biasa dengan mendominasi awal musim WorldSBK 2026, peluangnya untuk naik ke kelas MotoGP justru belum menemui kejelasan. Bulega bahkan tampil sempurna hingga seri kedua dengan menyapu kemenangan beruntun dan memimpin klasemen dengan poin maksimal.

Jadwal WorldSBK 2026: Pirelli Dutch Round

Jumat, 17 April 2026

15.15 WIB | Free Practice 1

19.05 WIB | SPB Superpole / SBK Free Practice 2 / SSP Superpole

Sabtu, 18 April 2026

14.35 WIB | Free Practice 3

16.05 WIB | Tissot Superpole

17.50 WIB | SPB / SSP / SBK Race 1

Minggu, 19 April 2026

15:55 WIB | Tissot Superpole Race

16:50 WIB | Race 2

17:50 WIB | SPB/SSP/SBK Race 2

Rangkaian jadwal ini akan menjadi penentu penting bagi para pembalap untuk mengamankan posisi terbaik hingga meraih hasil maksimal di balapan utama. Pada edisi 2025, beberapa pembalap berhasil mencuri perhatian dengan performa impresif. Nicolo Bulega keluar sebagai pemenang Race 1 bersama Ducati.

 

