Masih Absen, Alex Marquez Akan Digantikan Rider WSBK di MotoGP Hungaria 2026

ALEX Marquez dipastikan belum bisa tampil di MotoGP Hungaria 2026. Rider tim Gresini Racing itu masih dalam masa pemulihan pasca kecelakaan serius di MotoGP Catalunya, Mei 2026, dan posisinya akan diisi oleh pembalap World Superbike (WSBK), Iker Lecuona.

1. Insiden Horor

Insiden horor di Sirkuit Catalunya menjadi titik balik musim Alex Marquez. Crash tersebut mengakibatkan patah selangka dan cedera pada tulang leher C7, sehingga ia harus menjalani operasi. Absen di MotoGP Italia pekan lalu, kini Alex juga dipastikan melewatkan race di Balaton Park, Hungaria, pada 5–7 Juni 2026.

Di Italia, posisi Alex Marquez diisi oleh test rider Ducati, Michele Pirro, yang finis di posisi ke-19. Namun Pirro tidak tersedia untuk seri Hungaria, sehingga Gresini Racing harus mencari pengganti lain.

2. Tim Gresini Cari Pengganti

Tim Gresini awalnya mengincar pemimpin klasemen WSBK 2026, Nicolo Bulega. Namun rekan setim Aruba.it Racing itu menolak tawaran tersebut. Pilihan pun jatuh kepada Iker Lecuona, yang resmi diumumkan sebagai pengganti Alex Marquez untuk balapan putaran kedelapan musim ini.

Dikutip dari motogpnews, "Iker Lecuona (#27) akan kembali ke paddock MotoGP untuk menggantikan Alex Marquez (#73) di Balaton Park," demikian pernyataan resmi Gresini Racing.

Lecuona sendiri menyambut gembira kesempatan langka ini. Rider asal Valencia, Spanyol, yang kini berusia 26 tahun itu mengaku tidak menyangka mendapat tawaran ini, dan bahkan baru mengetahuinya saat sesi tes di Aragon pada hari Senin lalu.

"Saya senang dengan kesempatan ini. Saya ingin bersenang-senang dan tidak ingin membebani diri sendiri. Saya tahu Balaton adalah trek yang saya sukai, saya cepat di sana, dan kita lihat apa yang bisa kami lakukan," ujar Lecuona.