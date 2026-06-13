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Link Live Streaming WorldSBK Emilia Romagna 2026, Tayang di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |07:01 WIB
Link Live Streaming WorldSBK Emilia Romagna 2026, Tayang di Vision+
Balapan WorldSBK Emilia Romagna 2026 bisa disaksikan di Vision+. (Foto: MNC Media)
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JADWAL dan link live streaming balapan WorldSBK seri Emilia Romagna 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan putaran ketujuh yang akan digelar di Sirkuit Misano, Italia tersebut tepatnya dapat dimulai pada 12-14 Juni 2026, dan bisa disaksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Seri Emilia-Romagna selalu menjadi salah satu putaran yang paling dinanti dalam kalender WorldSBK. Karakter sirkuit yang cepat dengan kombinasi tikungan teknis menuntut konsentrasi tinggi, keberanian, serta performa motor yang maksimal. Tak heran jika setiap sesi di Misano sering menghadirkan pertarungan ketat dan hasil yang sulit diprediksi. Berikut jadwal lengkap WorldSBK 2026: Rd 7 Pirelli Emilia-Romagna Round di VISION+:

Jumat, 12 Juni 2026

15.15 WIB – WorldSBK Free Practice 1

19.05 WIB – WorldSBK Superpole / Free Practice 2 / SSP Superpole

Sabtu, 13 Juni 2026

16.05 WIB – WorldSBK Tissot Superpole

17.50 WIB – WorldSBK, WorldSSP & WorldSPB Race 1

Minggu, 14 Juni 2026

15.45 WIB – WorldSBK Tissot Superpole Race

17.35 WIB – WorldSBK, WorldSSP & WorldSPB Race 2

WorldSBK Emilia Romagna 2026
WorldSBK Emilia Romagna 2026

Persaingan WorldSBK 2026 sendiri semakin menarik memasuki pertengahan musim. Selisih poin yang tipis di papan atas klasemen membuat setiap seri memiliki arti penting bagi para pembalap dan tim.

 

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