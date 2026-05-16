Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Republik Ceko 2026 di Vision+

JAKARTA – Atmosfer panas World Superbike Championship 2026 kembali berlanjut lewat seri kelima bertajuk WorldSBK Ceko. Akhir pekan balap kali ini dipastikan menghadirkan pertarungan intens para rider elite dunia yang siap memacu motor mereka demi podium kemenangan dan tambahan poin klasemen musim ini. Link nonton dapat diakses di sini.

Para pencinta balap motor dapat menyaksikan seluruh rangkaian race mulai dari sesi latihan, Superpole, hingga balapan utama secara live streaming di VISION+ melalui channel SPOTV.

Seri Ceko selalu menjadi salah satu seri yang menarik perhatian karena karakter lintasannya yang menuntut keberanian, kecepatan, dan konsistensi penuh dari setiap pembalap. Persaingan diprediksi semakin sengit setelah beberapa rider tampil luar biasa pada seri sebelumnya.

Simak jadwal lengkapnya berikut:

Jumat, 15 Mei 2026

15.30 WIB — Free Practice 1

18.30 WIB — SSP Superpole / SBK FP2 / SPB Superpole

Sabtu, 16 Mei 2026

14.35 WIB — Free Practice 3

16.05 WIB — Tissot Superpole

17.15 WIB — SSP / SBK / SPB Race 1

Minggu, 17 Mei 2026

15.55 WIB — Tissot Superpole Race

17.50 WIB — SPB / SSP / SBK Race 2

Dengan jadwal yang padat sepanjang akhir pekan, setiap sesi akan menjadi penentu penting bagi para rider untuk menemukan setting motor terbaik sebelum turun di balapan utama.