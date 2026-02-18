JAKARTA – Ajang balap motor dunia World Superbike Championship (WorldSBK) 2026 resmi dimulai lewat Round 1: Australian Round yang digelar di Phillip Island Grand Prix Circuit pada 20–22 Februari 2026. Seri pembuka di Australia ini selalu menjadi salah satu balapan paling dinanti karena karakter sirkuit yang cepat, teknis, dan sering menghadirkan duel dramatis sejak lap pertama.
Para pembalap top dunia akan langsung tancap gas sejak sesi latihan bebas hingga dua balapan utama yang menentukan awal perebutan gelar musim ini. Simak jadwal lengkap WorldSBK 2026 Australian Round:
Jumat, 20 Februari 2026
07:15 WIB : WorldSBK – Free Practice 1
10:50 WIB : WorldSSP Superpole / WorldSBK – Free Practice 2
Sabtu, 21 Februari 2026
05:55 WIB : WorldSBK – Free Practice 3
08:50 WIB : WorldSBK – Tissot Superpole
10:15 WIB : WorldSBK – Race 1