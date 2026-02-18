Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Australia 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:27 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Australia 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming WSBK Australia 2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Ajang balap motor dunia World Superbike Championship (WorldSBK) 2026 resmi dimulai lewat Round 1: Australian Round yang digelar di Phillip Island Grand Prix Circuit pada 20–22 Februari 2026. Seri pembuka di Australia ini selalu menjadi salah satu balapan paling dinanti karena karakter sirkuit yang cepat, teknis, dan sering menghadirkan duel dramatis sejak lap pertama.

Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Ajang World Superbike

Para pembalap top dunia akan langsung tancap gas sejak sesi latihan bebas hingga dua balapan utama yang menentukan awal perebutan gelar musim ini. Simak jadwal lengkap WorldSBK 2026 Australian Round:

Jumat, 20 Februari 2026

07:15 WIB : WorldSBK – Free Practice 1

10:50 WIB : WorldSSP Superpole / WorldSBK – Free Practice 2

Sabtu, 21 Februari 2026

05:55 WIB : WorldSBK – Free Practice 3

08:50 WIB : WorldSBK – Tissot Superpole

10:15 WIB : WorldSBK – Race 1

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3179020/simak_kisah_pembalap_wsbk_michael_van_der_mark_yang_ternyata_punya_keturunan_indonesia-XLUa_large.jpg
Kisah Pembalap WBSK Michael van der Mark, Ternyata Punya Keturunan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177597/worldsbk_spanyol_2025-UkBZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WorldSBK Spanyol 2025, Nonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176048/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_estoril_round_di_vision-huyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK 2025 Estoril Round, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/38/3172711/wsbk_aragon_2025-vwnr_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Aragon 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/38/3168066/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_french_round_di_vision-9yjA_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK French 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/38/3165492/jonathan_rea-xRMn_large.jpg
Putuskan Pensiun dari WSBK, Jonathan Rea: Ini Bukan Perpisahan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement