Persiapan Asian Games 2026, Atlet Berkuda Indonesia Siap Tempur di AEF/MANTENA Cup 2026

JAKARTA untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga berkuda AEF/MANTENA Cup 2026 FEI CSI1* International Jumping Competition. Ajang ini dirangkaikan dengan Piala Gubernur DKI Jakarta sekaligus menjadi persiapan atlet berkuda Indonesia menuju Asian Games 2026.

Turnamen olahraga berkuda atau equestrian ini berlangsung di Equinara Horse Sport, Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP), Jakarta Timur pada 26-28 Juni 2026. Ajang olahraga berkuda terbesar se-Asia ini diikuti oleh 13 negara termasuk Indonesia.

Atlet berkuda Indonesia bersiap tampil di Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Daftar 13 Negara Ambil Bagian

Selain Indonesia, 12 negara lain yang ambil bagian adalah Australia, Thailand, Hong Kong, Pakistan, Malaysia, Iran, Singapura, Oman, Uzbekistan, Korea Selatan, India, dan Taiwan. Kompetisi ini berada di bawah naungan resmi Asian Equestrian Federation (AEF) dan Federation Equestre Internationale (FEI). Pada hari kedua turnamen atau Sabtu 27 Juni 2026, dua perlombaan digelar di JIEPP.

Atlet berkuda Indonesia Nathaniel Gabriel Stevano Menayang berhasil menyabet peringkat pertama di kelas CS-1 FEI CSIU25-A Jumping Competition 120 cm. Gabriel memenangkan kejuaraan Piala Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, di kelas CS-2 Competition No.1 AEF/MANTENA Cup 2026 CSI1* Borrowed Horse Competition 110 cm Open dimenangkan oleh atlet Iran, Arvin Moradhibidhendi. Indonesia menyabet peringkat kedua melalui atlet Ramdani Tri Haryanto.

Ketua penyelenggara turnamen, Adinda Yuanita, mengatakan turnamen ini bukan sekadar ajang unjuk gigi antar negara Asia. Tetapi, para peserta termasuk atlet berkuda Indonesia juga bisa mengasah kemampuan sebelum gelaran Asian Games yang berlangsung di Jepang pada September-Oktober 2026.