Indonesia Lolos Semifinal Piala Uber 2026, Ester Nurumi: Kami Akan All Out!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |13:05 WIB
Ester Nurumi Tri Wardoyo berjanji akan tampil all out bila kembali dipercaya turun oleh tim pelatih (Foto: X/@INABadminton)
HORSENS – Ester Nurumi Tri Wardoyo jadi penentu kelolosan Tim Bulu Tangkis Indonesia ke semifinal Piala Uber 2026. Ia berjanji akan tampil all out bila kembali dipercaya turun oleh tim pelatih.

Indonesia melangkah ke semifinal usai menghancurkan Tim Bulu Tangkis Denmark 3-1 di perempatfinal Piala Uber 2026. Duel itu digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Jumat 30 April 2026 malam WIB.

1. Bermain Maksimal

Ester Nurumi Tri Wardoyo. PBSI

Ester tampil sebagai penentu kemenangan usai mengalahkan Amalie Schulz dengan poin 21-13 dan 21-18. Sumbangsih satu poin itu memastikan Indonesia melaju dengan skor akhir 3-1.

Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo tersebut memastikan segenap tim tidak puas dengan raihan ke semifinal. Mereka bakal tampil habis-habisan demi menggenggam satu tiket ke partai puncak.

"Di semifinal kami tim sudah sepakat untuk bermain maksimal, all out dan menikmati setiap pertandingan. Tadi juga kakak-kakak tim Thomas datang mendukung, itu menambah semangat saya," kata Ester, dikutip Jumat (1/5/2026).

2. Senang

Atlet berusia 20 tahun itu menegaskan sangat senang menjadi penentu kemenangan Tim Indonesia melawan Denmark. Apalagi, pola permainan yang diinginkannya bisa dikeluarkan di lapangan.

Pun begitu, Ester tidak menyangka Schulz agak sulit dikalahkan. Ditambah, lawan memiliki postur yang mumpuni.

 

