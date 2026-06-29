Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Tri Kusharjanto, Mantan Raja Ganda Campuran yang Kini Jadi Pelatih di Kanada

KISAH legenda bulu tangkis Indonesia Tri Kusharjanto yang memilih jadi pelatih di Kanada menarik untuk dibahas. Ya, mantan raja ganda campuran itu kini resmi melebarkan sayap ke dunia kepelatihan internasional setelah menerima pinangan untuk melatih salah satu klub bulu tangkis ternama di Kanada, GX Badminton.

Langkah besar pria kelahiran Yogyakarta, 18 Januari 1974 ini terwujud berkat kolaborasi bersama MSD Sport Agency. Di bawah payung agensi tersebut, Tri yang kini berusia 52 tahun akan mendedikasikan pengalamannya untuk menggembleng talenta-talenta muda di Calgary, Kanada, tempat klub GX Badminton bernaung.

1. Rebutan Klub-Klub Kanada

Nama besar Tri Kusharjanto di jagat tepok bulu dunia rupanya masih memiliki daya pikat yang luar biasa. Berkat reputasinya yang mentereng, termasuk sebagai salah satu pahlawan yang membawa Indonesia memboyong Piala Thomas 2002, kehadirannya langsung memicu radar klub-klub luar negeri.

Owner MSD Sport Agency, Reyhan Moses Tulaar, mengungkapkan rasa bangga dan senangnya setelah Tri menyepakati kerja sama ini. Menariknya, sejak awal MSD Sport Agency menyodorkan nama Tri Kusharjanto, GX Badminton bukanlah satu-satunya peminat.

Minarti Timur/Tri Kusharjanto PB Djarum

Banyak klub bulu tangkis papan atas lainnya di Kanada yang saling sikut demi mendapatkan servis dari pemilik 16 gelar juara di level BWF World Tour (periode 1983-2006) tersebut. Namun pada akhirnya, klub yang bermarkas di Calgary South Racquet Sports itulah yang berhasil meyakinkan sang legenda untuk bergabung.