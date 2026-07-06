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Hasil 16 Besar Wimbledon 2026: Aldila Sutjiadi/Guido Andreozzi Lolos Perempatfinal Usai Hajar Unggulan Kedelapan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |12:07 WIB
Hasil 16 Besar Wimbledon 2026: Aldila Sutjiadi/Guido Andreozzi Lolos Perempatfinal Usai Hajar Unggulan Kedelapan!
Aldila Sutjiadi dan Guido Andreozzi lolos perempatfinal Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@dila11)
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ALDILA Sutjiadi terus menjaga peluang meraih prestasi di Wimbledon 2026 setelah memastikan tempat di perempatfinal nomor ganda campuran. Petenis Indonesia itu melangkah ke delapan besar bersama pasangan asal Argentina, Guido Andreozzi.

Jalannya Pertandingan

Aldila Sutjiadi dan Andreozzi mengamankan tiket perempatfinal usai menyingkirkan unggulan kedelapan, Jackson Tracy (Amerika Serikat)/Anna Danilina (Kazakhstan). Mereka menang melalui pertarungan tiga set dengan skor 7(8)-6(6), 5-7, dan 6-3 di All England Club, London, Inggris pada Senin (6/7/2026) dini hari WIB.

Aldila Sutjiadi dan Guido Andreozzi siap tempur di perempatfinal Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@dila11)
Aldila Sutjiadi dan Guido Andreozzi siap tempur di perempatfinal Wimbledon 2026. (Foto: Instagram/@dila11)

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal hingga akhir. Kedua pasangan saling menekan dan memaksa duel berjalan selama tiga set sebelum pemenang akhirnya ditentukan.

Aldila/Andreozzi membuka laga dengan merebut kemenangan pada set pertama melalui tie break. Keunggulan itu diraih setelah kedua pasangan tampil sama kuat sepanjang set pembuka.

Memasuki set kedua, Tracy/Danilina mampu memberikan respons. Pasangan unggulan kedelapan itu berhasil menyamakan kedudukan setelah merebut set dengan skor 7-5.

Pada set penentuan, Aldila dan Andreozzi kembali menunjukkan permainan terbaiknya. Mereka memperoleh break penting pada gim ketujuh yang menjadi titik balik untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan hingga akhir laga. Aldila/Andreozzi pun menutup set ketiga dengan kemenangan 6-3 sekaligus memastikan langkah ke babak perempatfinal.

 

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