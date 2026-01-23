Hasil Australia Open 2026: Aldila Sutjiadi/Giuliana Olmos Kandas di Ronde 2

Aldila Sutjiadi mengakhiri perjalanannya bersama Giuliana Olmos di ronde 2 Australia Open 2026 (Foto: Instagram/@guguolmos)

MELBOURNE – Aldila Sutjiadi mengakhiri perjalanannya bersama Giuliana Olmos di ronde 2 Australia Open 2026. Mereka harus mengakui keunggulan Nicole Melichar-Martinez/Cristina Bucsa dalam dua set langsung dengan skor 1-6 dan 6(6) - 7(8).

Bertanding di Melbourne Park, Melbourne, Australia, Jumat (23/1/2026) pagi WIB, Aldila/Olmos langsung kesulitan menghadapi permainan efektif Melichar-Martinez/Bucsa di awal set pertama. Duet Amerika Serikat-Spanyol itu bermain trengginas.

Pukulan servis yang 'mematikan' membuat Aldila/Olmos kehilangan banyak poin. Sementara, mereka kesulitan untuk bangkit karena sudah tertinggal jauh.

Melichar-Martinez/Bucsa juga jarang eror, berbanding terbalik dengan Aldila/Olmos. Kondisi ini membuat mereka nyaman menjaga keunggulan.

Pada akhirnya, set pertama dimenangkan oleh Melichar-Martinez/Bucsa dengan skor telak 6-1. Berlanjut pada set kedua, Aldila/Olmos mencoba melawan.