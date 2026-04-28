Respons Kiandra Ramadhipa Setelah Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026

PEMBALAP Indonesia, Kiandra Ramadhipa, menegaskan tidak ingin cepat puas setelah meraih kemenangan di Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026. Kiandra Ramadhipa mengatakan ini hanya permulaan dari perjuangan berikutnya.

Kiandra Ramadhipa sukses menjuarai Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026. Balapan itu digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 26 April 2026.

1. Start dari Posisi 17

Kemenangan Kiandra Ramadhipa tak diraih secara mudah. Pembalap kelahiran Sleman, Yogyakarta, itu memulai balapan dari posisi ke-17 pada dua race yang digelar sepanjang akhir pekan.

Setelah finis ketujuh di Race 1, Kiandra Ramadhipa tampil lebih agresif pada Race 2 untuk memperbaiki posisinya. Perjuangan Kiandra Ramadhipa mulai terlihat saat ia mampu menembus tiga besar dalam tujuh lap pertama.

Bahkan, ia sempat memimpin balapan pada lap kedelapan dan kesembilan. Persaingan ketat terjadi pada lap terakhir ketika Kiandra Ramadhipa berusaha mengejar Benat Fernandez di posisi terdepan. Namun, ia sempat turun ke posisi ketiga setelah disalip Fernando Bujosa.

Situasi berubah dramatis di tikungan terakhir ketika Kiandra Ramadhipa melakukan manuver berani. Ia berhasil menyalip dua pembalap sekaligus melalui jalur dalam dan melesat menuju garis finis.