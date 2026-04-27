Alex Marquez Juara MotoGP Spanyol 2026, Pol Espargaro: Ia Mulai Beri Ancaman!

PEMBALAP penguji KTM, Pol Espargaro, mengatakan Alex Marquez mulai memberikan ancaman di MotoGP 2026. Indikasi itu muncul setelah Alex Marquez keluar sebagai juara MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez pada Minggu, 26 April 2026.

Itu merupakan kemenangan perdana Alex Marquez di MotoGP 2026. Dalam tiga race awal, pencapaian terbaik Alex Marquez hanya finis keenam di MotoGP Brasil 2026.

1. Alex Marquez Paham Layout Sirkuit Jerez

Pol Espargaro mengatakan Alex Marquez mengenal betul Sirkuit Jerez sehingga mencatatkan torehan apik. Kemenangan itu sebagai tanda kebangkitan adik dari Marc Marquez tersebut.

"Memang benar ia tahu memiliki kecepatan di sini untuk sedikit mengembalikan perasaan yang dia miliki tahun lalu, yang hilang di awal musim ini," kata Pol Espargaro, Okezone mengutip dari Motosan, Senin (27/4/2026).

"Ia sangat kesulitan di balapan pertama musim ini. Memang benar ia tidak tampil seperti yang diharapkan," tambah mantan rider Yamaha Tech3 di kelas MotoGP ini.

2. Momentum Kebangkitan Alex Marquez

Kemenangan Alex Marquez sebagai tanda persaingan MotoGP 2026 akan sangat ketat. Terlebih di MotoGP 2026, tidak ada pembalap yang benar-benar konsisten. Sekalipun Marco Bezzecchi selalu naik podium di empat race awal musim ini, rider asal Italia itu tiga kali gagal finis saat sprint race.