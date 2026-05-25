HOME SPORTS MOTOGP

Debut Manis Pembalap Muda Indonesia di Moto3 Junior, Raih Podium!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |16:07 WIB
JAKARTA - Pembalap muda Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencetak debut impresif pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (24/5/2026). Pada debutnya ini, Ramadhipa bahkan sukses meraih podium. 

1. Jalannya Balapan

Bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team, pembalap asal Sleman, Yogyakarta tersebut sukses meraih posisi ketiga pada race 1 dan menutup akhir pekan debutnya dengan posisi keenam pada race 2.

Memulai balapan dari posisi ketiga hasil kualifikasi di hari Sabtu (23/5), Ramadhipa melesat bersaing di grup terdepan pada race 1 yang berlangsung dalam cuaca panas dengan suhu lintasan mendekati 40 derajat Celsius. Pembalap bernomor 32 tersebut mampu tampil kompetitif sepanjang balapan dan beberapa kali bertukar posisi di barisan depan.

Memasuki lap terakhir, Ramadhipa sempat memimpin balapan sebelum akhirnya menyentuh garis finis di posisi kelima dengan selisih hanya 0,144 detik dari pemenang. Namun, penalti yang diterima pembalap lain membuatnya naik ke posisi ketiga kejuaraan dunia Moto3 junior itu.

Pada Race 2 yang berlangsung dengan temperatur lintasan lebih ekstrem hingga mendekati 50 derajat Celsius, pembalap belia binaan PT Astra Honda Motor (AHM) ini menunjukkan konsistensinya. Meski sempat tercecer di tengah persaingan ketat grup depan, pembalap berusia 16 tahun tersebut mampu mempertahankan ritme balap dan menutup lomba di posisi keenam dengan selisih kurang dari 0,3 detik dari pemenang.

Perolehan finis ketiga dan keenam membuat Ramadhipa kini menempati posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship dengan total 26 poin. Hasil ini juga menjadikannya sebagai pembalap Indonesia dengan debut terbaik di ajang yang sebelumnya bernama JuniorGP atau CEV Moto3.

”Kami menutup akhir pekan pertama MotoJunior ini dengan hasil positif. Meski sempat kesulitan di awal, tetapi kami mampu berkembang langkah demi langkah di setiap sesi. Untungnya kami berhasil mendapatkan hasil kualifikasi yang sangat baik sehingga lebih mudah menjalani balapan dari barisan depan,” ujar Ramadhipa, dalam keterangan yang dibagikan AHM.

Ramadhipa mengaku semakin percaya diri menghadapi putaran-putaran berikutnya setelah mampu bersaing di grup depan sepanjang dua balapan debutnya. 

”Pada Race 1 saya mencoba menjaga ban semaksimal mungkin karena ini adalah balapan Moto3 pertama. Saya membuat sedikit kesalahan di lap terakhir, tetapi akhirnya beruntung bisa meraih podium. Pada Race 2 saya kembali bertarung untuk kemenangan, jadi ada banyak hal positif yang bisa kami ambil dari akhir pekan ini," ujarnya.

 

