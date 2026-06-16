3 Pembalap Indonesia yang Menggila di Tahun 2026, Nomor 1 Veda Ega Pratama!

Veda Ega Pratama salah satu pembalap Indonesia yang tampil menggila di tahun 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

SEBANYAK 3 pembalap Indonesia yang menggila di tahun 2026 akan diulas Okezone. Ada banyak pembalap Indonesia yang ambil bagian di berbagai ajang tahun ini, seperti Moto3, Moto2, Moto3 Junior, World Supersport dan lain-lain.

Namun, dari sekian pembalap Indonesia, tiga di antaranya tampil menggila tahun ini. Tak sekadar bersaing di papan atas, pembalap-pembalap ini berpeluang menjadi juara dunia. Lantas, siapa saja pembalap yang dimaksud?

Berikut 3 pembalap Indonesia yang menggila di tahun 2026:

1. Veda Ega Pratama

Menjalani musim debut di ajang Moto3, Veda Ega Pratama tampil luar biasa. Dalam delapan race awal, rider 17 tahun ini duduk di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 71 angka,

Ia bahkan sempat naik ke posisi empat klasemen sementara Moto3 2026. Namun, karena hanya finis di posisi 16 dalam balapan terakhir di Hungaria, Veda Ega Pratama merosot ke posisi enam.

Untuk finis di posisi lebih baik, peluang Veda Ega Pratama terbuka lebar. Saat ini Veda Ega Pratama hanya terpaut enam angka dari Alvaro Carpe di posisi tiga.Terdekat, Veda Ega Pratama, akan tampil di race sembilan Moto3 Republik Ceko 2026 yang berlangsung di Sirkuit Brno, Republik Ceko.

2. Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa menunjukkan kelasnya di ajang Moto3 Junior 2026. Dalam tiga race awal yang sudah dijalani, rider 16 tahun ini duduk di posisi dua klasemen sementara Moto3 Junior 2026 dengan 51 angka.

Ia hanya terpaut tujuh poin dari Giulio Pugliese (Italia) di posisi puncak. Terbaru, Kiandra Ramadhipa tercatat sebagai juara balapan kedua Moto3 Junior 2026 yang digelar di Sirkuit Estoril, Portugal pada Minggu, 14 Juni 2026 malam WIB.