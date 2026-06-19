Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa Perkuat Honda Team Asia di Moto3 2027?

DUA pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa, berpeluang membela Honda Team Asia di Moto3 2027. Menurut pengamat MotoGP Hendry Wibowo, kondisi itu terjadi jika Kiandra Ramadhipa finis tiga besar di Red Bull Rookies Cup dan Moto3 Junior 2026.

1. Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa Tampil Gemilang

Di tahun pertama eksis di Moto3, Veda Ega Pratama tampil luar biasa. Di delapan race awal, Veda Ega Pratama duduk di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 71 angka, hanya terpaut enam poin dari Marco Morelli di tangga ketiga.

Veda Ega Pratama tampil oke di Moto3 2026. (Foto: Honda Team Asia)

Sementara Kiandra Ramadhipa, tampil oke di ajang Red Bull Rookies Cup dan Moto3 Junior 2026. Hingga enam race Red Bull Rookies Cup 2026, Kiandra Ramadhipa duduk di posisi empat klasemen dengan 56 angka, terpaut 13 poin dari Fernando Bujosa (Spanyol) di tangga ketiga.

Sementara di Moto3 Junior 2026, Kiandra Ramadhipa menempati posisi dua klasemen dengan 51 angka. Ia hanya tertinggal tujuh poin dari Giulio Pugliese (Italia) di posisi puncak. Jika Kiandra Ramadhipa finis tiga besar di dua ajang tersebut, rider 16 tahun itu akan mendapatkan wildcard untuk eksis di Moto3 2027.

“Tampaknya di musim depan, Veda masih bertahan di Honda Team Asia. Kemungkinannya Veda masih ada di Moto3. Sejauh ini belum ada perubahan dari Honda Team Asia untuk tetap menurunkan Veda di Moto3,” kata Hendry Wibowo dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Jumat (19/6/2026).

“Tapi, yang menjadi menarik adalah, siapa rekan setim Veda di musim depan? Saat ini ada pembalap asal Indonesia, Kiandra Ramadhipa, yang tampil di Red Bull Rookies dan Moto3 Junior tampil kompetitif. Bahkan kemarin di Estoril dia bisa finis pertama,” lanjut jurnalis yang sudah puluhan tahun mengikuti berita olahraga khususnya otomotif ini.