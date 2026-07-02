Resmi Dilepas Honda, Joan Mir Gabung Gresini Racing untuk MotoGP 2027

Joan Mir resmi dilepas Honda HRC Castrol dan bergabung dengan Gresini Racing (Foto: Honda Racing Corporation)

HONDA HRC Castrol resmi melepas Joan Mir di penghujung MotoGP 2026. Sang pembalap lalu dikonfirmasi bergabung dengan Gresini Racing.

Mir memang santer diberitakan akan dilepas Honda. Padahal, pria berpaspor Spanyol itu mampu mempersembahkan tiga podium sejak bergabung pada MotoGP 2023.

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Apalagi, sang juara dunia MotoGP 2020 bergabung di masa-masa kelam Honda. Kini, Mir resmi dilepas pada akhir musim seturut berakhirnya kontrak.

“Setelah empat tahun penuh kenangan bersama-sama, pada akhir 2026, waktu kami bersama Joan Mir akan berakhir,” tulis Honda di akun X @HRC_MotoGP, dikutip Kamis (2/7/2026).

“Tiga podium dan semangat juara duniamu selalu bersinar terang sebagai sorotan utama. Terima kasih Joan untuk semua kenangan dan doa yang terbaik untuk petualangan selanjutnya,” imbuh unggahan itu.

Masa depan Mir sempat sumir karena belum dikaitkan dengan tim mana pun. Status juara dunia dan baru saja membela tim pabrikan, membuatnya akan kesulitan menemukan pelabuhan baru.