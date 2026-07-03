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HOME SPORTS MOTOGP

Daftar 5 Pembalap yang Dirumorkan Promosi ke MotoGP 2027: Ada Calon Juara WorldSBK 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |18:05 WIB
Daftar 5 Pembalap yang Dirumorkan Promosi ke MotoGP 2027: Ada Calon Juara WorldSBK 2026!
Nicolo Bulega berpotensi gabung Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@worldsbk)
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DAFTAR 5 pembalap yang dirumorkan promosi ke MotoGP 2027 akan diulas Okezone. Sejauh ini baru ada 11 pembalap yang terikat kontrak dengan tim untuk MotoGP 2027.

Hal itu berarti, masih ada belasan rider lain yang masih was-was akan membela tim mana di MotoGP 2027. Sejumlah pembalap yang kini eksis di MotoGP 2026, ada potensi tidak akan tampil di kelas premier musim depan.

Penyebabnya karena ada beberapa pembalap dari ajang lain atau yang levelnya lebih rendah bersiap tampil di MotoGP 2027. Siapa saja?

1. Nicolo Bulega Paling Mengerikan

Nicolo Bulega berpotensi gabung tim Valentino Rossi. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Nicolo Bulega berpotensi gabung tim Valentino Rossi. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Dari lima nama rookie yang muncul, nama Nicolo Bulega jadi yang paling berpengalaman. Sebab, rider asal Italia ini merupakan calon kuat juara World Superbike atau WorldSBK 2026.

Dalam tujuh race yang digelar di WSBK 2026, Nicolo Bulega selalu meraih kemenangan. Saat ini ia mengoleksi 434 angka, unggul 121 poin atas Iker Lecuona di posisi dua. Saat ini, Nicolo Bulega dikabarkan gabung tim Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

2. Perebutan Gelar Juara Moto2 2026

Selain Nicolo Bulega, pembalap yang berpotensi tampil di MotoGP 2027 adalah empat rider yang bersaing di Moto2 2026, yakni David Alonso, Senna Aguis, Manuel Gonzalez dan Izan Guevara.

 

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