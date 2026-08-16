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HOME SPORTS MOTOGP

3 Calon Rookie Tambahan di MotoGP 2027, Nomor 1 Perkuat Timnya Valentino Rossi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |19:20 WIB
3 Calon <i>Rookie</i> Tambahan di MotoGP 2027, Nomor 1 Perkuat Timnya Valentino Rossi?
Berikut tiga calon rookie tambahan di MotoGP 2027 termasuk Senna Agius (Foto: Instagram/@sennaagius81_)
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BERIKUT tiga calon rookie tambahan di MotoGP 2027. Salah satunya disebut bakal memperkuat tim milik Valentino Rossi!

MotoGP 2027 sudah pasti diwarnai oleh kehadiran dua pendatang baru. Mereka adalah Dani Holgado dan David Alonso. Tapi, nama yang disebut terakhir, belum diketahui akan memperkuat tim apa.

Ternyata, menurut rumor yang beredar, tidak hanya dua nama tersebut yang akan mewarnai MotoGP 2027. Ada tiga pembalap lain yang akan berstatus rookie musim depan. Siapa saja?

3 Calon Rookie Tambahan di MotoGP 2027

1. Nicolo Bulega

Nicolo Bulega. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pembalap satu ini sudah disebut-sebut akan memperkuat tim milik Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team, musim depan. Pasalnya, mereka hendak mempertahankan kebijakan memiliki setidaknya satu rider berpaspor Italia.

Bulega saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati Corse di World Superbike 2026 (WSBK 2026). Ia juga mendapat tugas penting dari tim asal Borgo Panigale itu untuk mengembangkan Desmosedici GP27.

Pengalaman Bulega di WSBK dengan ban Pirelli sangat berguna bagi Ducati musim depan. Karena itu, sang pembalap kemungkinan akan menjalani musim debut penuh di MotoGP pada 2027.

 

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