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Carlo Pernat Yakin Betul Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Dia Lebih Baik dari Marco Bezzecchi dan Jorge Martin!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |01:19 WIB
Carlo Pernat Yakin Betul Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Dia Lebih Baik dari Marco Bezzecchi dan Jorge Martin!
Carlo Pernat yakin betul Marc Marquez akan jadi juara dunia di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
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PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, yakin betul Marc Marquez akan jadi juara dunia tahun ini. Menurutnya, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut jauh lebih baik dari Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Marquez baru saja menjalani pekan buruk dengan hanya finis ketujuh di MotoGP Inggris 2026. Pria berusia 33 tahun itu mengoleksi 200 poin dan bertengger di posisi empat klasemen sementara.

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)

MotoGP Inggris 2026 sendiri dimenangi oleh Raul Fernandez. Posisi dua ditempati Jorge Martin dan Marco Bezzecchi melengkapi podium di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, Minggu 9 Agustus 2026.

1. Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026

Hasil itu mengukuhkan posisi Martin di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 240 poin, disusul Bezzecchi dengan 209 dan Ai Ogura 203 poin. Marquez tertinggal 40 angka ketimbang sang kompatriot.

Tapi, Pernat tetap meyakini Marquez akan jadi juara dunia. Dasarnya cukup simpel, pembalap berpaspor Spanyol itu bisa memangkas selisih 102 poin hanya dalam waktu singkat saja sebelum GP Inggris.

“Marc Marquez (juara dunia). Dia mampu menanjak dari selisih 102 poin dan untuk alasan yang sangat simpel: dia tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi berbeda,” papar Pernat, dikutip dari Motosan, Rabu (19/8/2026).

 

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