Francesco Bagnaia Gabung Aprilia, Ducati Langsung Waswas: Dia Bakal Jadi Masalah buat Kami

Ducati Corse langsung waspada karena akan jadi musuh Francesco Bagnaia musim depan (Foto: X/@PeccoBagnaia)

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sedih harus berpisah dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2027. Ia yakin pria asal Italia itu akan jadi masalah untuk tim lamanya pada musim depan.

Bagnaia dikonfirmasi resmi bergabung dengan Aprilia Racing mulai MotoGP 2027. Pria berusia 29 tahun itu diikat dengan kontrak jangka panjang oleh pabrikan asal Noale, Italia, tersebut.

Kepergian Bagnaia sudah diprediksi sejak awal musim 2026. Pasalnya, ia seperti kesulitan dan beberapa kali mengungkapkan rasa frustrasi terhadap tim, terutama sejak kedatangan Marc Marquez, pada 2025.

1. Akan Lucu

Tardozzi mengatakan, akan lucu rasanya menjadi musuh bagi Bagnaia mulai musim depan, setelah delapan tahun bersama (termasuk di Pramac Ducati pada 2019). Ia pun sadar seperti apa ancaman yang akan diberikan pembalap tersebut.

“Akan lucu rasanya karena hubungan pribadi yang kami bangun dengan Pecco selama delapan tahun. Akan lucu melihat dia sebagai musuh,” kata Tardozzi, dinukil dari Crash, Kamis (2/7/2026).

“Tapi, kami tahu dia akan jadi ‘masalah’ seperti apa buat kami karena kami tahu dia pembalap yang sangat, sangat cepat,” sambung pria berpaspor Italia tersebut.