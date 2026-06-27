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HOME SPORTS MOTOGP

Bagnaia Tetap Bakal Menggila Bersama Ducati, meski Putuskan Gabung ke Aprilia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |02:08 WIB
Bagnaia Tetap Bakal Menggila Bersama Ducati, meski Putuskan Gabung ke Aprilia
Bagnaia Tetap Bakal Menggila Bersama Ducati, meski Putuskan Gabung ke Aprilia (Instagram/Ducati Corse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tetap akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnya dalam lanjutan MotoGP 2026. Bagnaia  memang sudah memutuskan bergabung dengan Aprilia untuk musim 2027-2030.

Saat ini Bagnaia berada di posisi ketujuh dengan 124 poin dengan empat kali naik podium. Ia masih mempunyai kans memperbaiki posisinya.

1. Janji Tampilkan Performa Terbaik

Bagnaia mengatakan saat ini fokusnya masih bersama Ducati Lenovo karena kontraknya belum usai. Jadi, dia berjanji akan menampilkan performa terbaiknya dalam setiap seri MotoGP 2026.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Saya masih memiliki tiga belas balapan tersisa bersama Ducati. Kami bekerja dengan baik dan banyak mengalami peningkatan," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Jumat (26/6/2026).

"Kami berjuang untuk meraih kemenangan minggu lalu, seperti di Le Mans dan Mugello," ucapnya.

Pembalap asal Italia itu mengungkapkan akan melakukan evaluasi dari seri-seri sebelumnya. Langkah tersebut agar dia dapat meraih kemenangan perdana pada MotoGP 2026.

 

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