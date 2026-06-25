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Duet Italia Resmi Terbentuk, Massimo Rivola Bangga Persatukan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi di Aprilia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |18:19 WIB
Duet Italia Resmi Terbentuk, Massimo Rivola Bangga Persatukan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi di Aprilia
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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ASSEN – Manajemen Aprilia Racing tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya setelah berhasil mengamankan tanda tangan pembalap papan atas, Francesco Bagnaia, untuk jangka panjang dari MotoGP 2027 hingga 2030. Pabrikan asal Noale tersebut berkomitmen penuh untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka agar sang pembalap bisa terus mengukir prestasi gemilang di kelas tertinggi MotoGP.

Pembalap asal Italia tersebut memang memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Ducati Lenovo. Di Aprilia dia akan bersanding dengan Marco Bezzecchi.

"Kami memiliki visi yang sama untuk mendukung Italia, itulah sebabnya kami memikirkan Marco dan Pecco bersama untuk babak selanjutnya dari Aprilia Racing," kata Massimo Rivola dilansir dari laman resmi Aprilia, Kamis (25/6/2026).

1. Siap Bangkitkan Prestasi Rider Italia

Massimo Rivola mengatakan Aprilia memang memprioritaskan pembalap asal Italia untuk musim selanjutnya. Dia berharap Bagnaia segera dapat beradaptasi dengan Aprilia.

Massimo Rivola (Formula Passion)
Massimo Rivola (Formula Passion)

"Kedatangan Bagnaia merupakan konfirmasi atas nilai olahraga Italia, yang dalam beberapa buku terakhir telah menonjol di panggung dunia berkat prestasi Kimi Antonelli di Formula 1, Jannik Sinner di tenis, dan Federica Brignone di Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026," sambung Rivola.

 

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