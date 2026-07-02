Kena Penalti Usai Duel dengan Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio: Itu Adil

Fabio Di Giannantonio menilai penalti yang dijatuhkan usai duel dengan Marc Marquez di MotoGP Belanda 2026 sudah adil (Foto: Instagram/@fabiodiggia49)

FABIO Di Giannantonio mengaku penalti yang didapat usai berduel dengan Marc Marquez di MotoGP Belanda 2026 sudah cukup adil. Ia pun melihat insiden itu mirip dengan yang apa yang terjadi 11 tahun silam.

Di Giannantonio dan Marquez berduel sengit pada fase akhir lomba di Sirkuit TT Assen, Assen, Belanda, Minggu 28 Juni 2026 malam WIB. Insiden terjadi di tikungan terakhir yang berbentuk chicane pada putaran ke-20 dari 26.

Di Giannantonio mencoba menyalip Marquez dari sisi dalam. Tapi, manuver agresif itu memaksa The Baby Alien keluar lintasan. Celakanya, pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu juga gagal menikung dengan sempurna.

1. Adil

Alhasil, Di Giannantonio terpaksa melewati area berwarna biru di luar batas lintasan dan memotong lintasan. Karena tidak kehilangan waktu sedikitnya satu detik usai aksinya itu, Steward FIM hanya menjatuhkan hukuman long lap penalty.

Di Giannantonio mengaku sempat kesal karena berharap mendapat penalti yang lebih ringan. Tapi, ketika ingat pelanggarannya, ia merasa hukuman tersebut sudah adil.

“Saat itu, ya, saya memang kesal. Saya memprediksi kena hukuman yang ringan karena memotong chicane, tetapi saat itu saya tidak ingat peraturannya,” aku Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Kamis (2/7/2026).