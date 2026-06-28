Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Belanda: Jorge Martin Rebut Posisi Puncak, Marc Marquez Turun ke Posisi 5

ASSEN – Peta persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 mengalami pergolakan hebat selepas rampungnya balapan seri ke-10 di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (28/6/2026) malam WIB. Keberhasilan Jorge Martin (Aprilia Racing) mengamankan podium ketiga di MotoGP Belanda 2026, berpadu dengan nasib sial rekan setimnya yang gagal finis, resmi membawa rider Spanyol tersebut melesat ke puncak klasemen sementara.

Ini merupakan kali pertama Martin kembali menguasai takhta tertinggi MotoGP sejak terakhir kali merasakannya di Circuit of the Americas (COTA) awal musim ini. Dengan mengantongi 193 poin, Martin kini menjadi buruan utama para rival di sisa 12 seri balapan ke depan.

1. Ketatnya Barisan Empat Besar

Keberhasilan Martin mengudeta posisi puncak tak lepas dari nestapa yang dialami Marco Bezzecchi. Akibat gagal mendulang satu poin pun akibat kecelakaan, posisi Bezzecchi melorot ke peringkat kedua dengan raihan 186 poin, hanya terpaut tipis 7 angka dari Martin.

Ketatnya persaingan tidak berhenti di situ. Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) menguntit di posisi ketiga dengan 177 poin setelah finis keempat di Assen. Sementara itu, sang pemenang debutan, Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), kini ikut meramaikan bursa juara di peringkat keempat dengan koleksi 168 poin.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Di sisi lain, juara dunia bertahan Marc Marquez (Ducati Lenovo) harus rela tertahan di peringkat kelima dengan 153 poin. Meski jaraknya dengan sang pemuncak klasemen masih sama seperti sebelum akhir pekan di Assen (selisih 40 poin), kini target buruan Marquez telah bergeser dari Bezzecchi ke Jorge Martin.

2. Para Rider yang Gagal Bersinar

Nasib kurang beruntung harus dialami dua pembalap top, Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia. Akibat gagal menyentuh garis finis di Assen, keduanya melewatkan momentum emas untuk memangkas jarak poin dari Bezzecchi yang juga tak meraih poin.