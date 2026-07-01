Indonesia Turun di 32 Cabor pada Asian Games 2026, CdM Siapkan Program Khusus

JAKARTA – Kontingen Indonesia dijadwalkan turun dalam 32 cabang olahraga (cabor) di Asian Games 2026. Chef de Mission (CdM), Todotua Pasaribu mengatakan, pihaknya akan menyiapkan program khusus demi mendukung keberhasilan para atlet.

Ajang Asian Games edisi tahun ini akan bergulir di Aichi dan Nagoya, Jepang, pada 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Multi-event olahraga itu akan menjadi kesempatan Indonesia untuk mendulang prestasi.

1. Turun di 32 Cabor

Panitia penyelenggara Asian Games 2026 (AINAGOC) telah menetapkan jumlah cabor yang akan dipertandingkan. Melansir laman resmi Olimpiade, sebanyak 41 cabor, 68 disiplin, dan 461 nomor pertandingan secara keseluruhan akan digelar di Asian Games 2026.

Namun dari banyaknya cabor itu, Kontingen Indonesia hanya mengikuti 32 cabor. Todotua Pasaribu mengungkapkan, keputusan ini merupakan hasil dari diskusi serta rekomendasi para pemangku kepentingan, termasuk pengurus olahraga terkait.

"Jadi kami sudah mendapatkan arahan final ada 32 cabang olahraga nanti yang akan dipertandingkan dalam Asian Games ini," ungkap Todotua kepada awak media, termasuk Okezone di Graha Kemenpora, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

Todotua melanjutkan, sebanyak 420 atlet kemungkinan besar akan mengikuti 32 cabor tersebut. Jumlah itu belum termasuk ofisial tim yang akan mendampingi para atlet selama di Jepang.

"Kemudian begitu juga dengan tim ofisial yang akan berangkat dari 32 cabor tersebut ada mungkin sekitar menuju kepada 150 orang. Jadi total atlet dan ofisial tim nanti yang akan turun itu kurang lebih sekitar 600," papar Todotua.

"Nah ini sudah kami bicarakan dan kami sudah melakukan pertemuan pertama dengan cabor tersebut dan ini yang nanti akan intens juga kami lakukan pertemuan pembicaraan dengan para cabor dan khususnya bagi atlet-atletnya," tambahnya.