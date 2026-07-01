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HOME SPORTS MOTOGP

Ai Ogura Masih Tak Menyangka Menangi MotoGP Belanda 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |04:15 WIB
Ai Ogura Masih Tak Menyangka Menangi MotoGP Belanda 2026
Ai Ogura Masih Tak Menyangka Menangi MotoGP Belanda 2026 (Instagram/trackhousemotogp)
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JAKARTA - Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, masih tak menyangka dalam meraih kemenangan dalam MotoGP Belanda. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Assen, Assen, Belanda pada Minggu (28/6/2026) malam WIB. 

1. Tak Sangka Menangi GP Belanda

Pembalap asal Jepang tersebut meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP. Tentunya itu menjadi modal untuk mengarungi sisa musim 2026.

Ai Ogura mengatakan sangat berkesan kemenangan perdananya itu. Dia pun tidak menyangka akhirnya dapat meraih kemenangan dalam kelas MotoGP yang terkenal dengan persaingan yang sangat ketat.

"Aku sebenarnya tidak pernah membayangkan akan menang," kata Ogura dilansir dari laman Motosan, Selasa (30/6/2026).

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Pembalap asal Jepang itu mengatakan kans meraih kemenangan perdana terbaik dalam MotoGP Republik Ceko. Namun, dia harus puas berada di posisi kedua karena tidak mampu menyalip pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

"Pada saat itu saya bahagia, bisa dibilang! Saya hanya merayakan kemenangan MotoGP pertama saya, perasaan yang luar biasa," ucapnya.

"Di Brno saya pertama kali memikirkan hal itu [bahwa saya bisa menang]. Saya tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa saya akan menang, tetapi bisa dibilang, kurang lebih, saya mengharapkannya," katanya.

 

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Topik Artikel :
MotoGP Ai Ogura MotoGP 2026
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