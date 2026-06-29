Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Sudah Digdaya di Asia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |10:14 WIB
Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Sudah Digdaya di Asia!
Timnas Voli Indonesia jawara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi untuk Timnas Voli Putra Indonesia karena juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. Pencapaian ini masuk kategori luar biasa karena untuk pertama kali sepanjang sejarah, Timnas Voli Indonesia kampiun AVC Mens Volleyball Cup.

Di final AVC Mens Volleyball Cup 2026, Indonesia menang 3-0 atas Korea Selatan (34-32, 25-16, dan 25-23). Laga itu berlangsung di Ahmedabad, Gujarat, India pada Minggu 28 Juni 2026 malam WIB.

1. Timnas Voli Indonesia Berkembang Positif

Erick Thohir menyambut baik prestasi yang dipersembahkan Timnas Voli Putra Indonesia. Gelar juara itu menandakan voli Indonesia terus mengalami perkembangan positif.

Erick Thohir bangga Timnas Voli Indonesia juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@erickthohir)
Erick Thohir bangga Timnas Voli Indonesia juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@erickthohir)

"Sejarah! Indonesia Juara Asia! Timnas Voli Indonesia berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026! Gelar AVC Men's Volleyball Cup menjadi yang pertama untuk Indonesia sepanjang sejarah," kata Erick Thohir di laman Instagram pribadinya.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI itu mengatakan perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup 2026 memang tidak mudah karena menghadapi lawan-lawan berkualitas. Namun, mereka mampu menampilkan performa yang luar biasa sehingga menjadi juara.

"Di partai final, Timnas Voli menaklukkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Perjuangan yang begitu luar biasa dari seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan dukungan masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti," kata Erick Thohir 

"Terima kasih sudah menunjukkan kedigdayaan Indonesia di pentas Asia!," tambah mantan presiden Inter Milan tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/43/3227095/timnas_voli_indonesia_juara_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-Yrbx_large.jpg
Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Indonesia Ternyata Sempat Diremehkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/43/3227081/ranking_timnas_voli_indonesia_melesat_ke_peringkat_43_dunia_setelah_juara_avc_mens_volleyball_cup_2026-qng8_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Usai Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026: Melesat Tajam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/43/3227024/link_live_streaming_timnas_voli_putra_indonesia_vs_korea_selatan_di_final_avc_mens_volleyball_cup_2026_indonesianvolleyball-w82h_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/43/3226967/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_vs_korea_selatan_indonesianvolleyball-uqj1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/43/3226950/ranking_fivb_timnas_voli_putra_indonesia_melesat_ke_peringkat_48_dunia_setelah_lolos_ke_final_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-fhZS_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia Setelah Lolos ke Final AVC Mens Volleyball Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226881/berikut_dua_pevoli_supercantik_indonesia_yang_harumkan_nama_bangsa_di_luar_negeri-tSVb_large.jpg
2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Luar Negeri, Nomor 1 Nyaris Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement