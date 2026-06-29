Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Erick Thohir: Terima Kasih Sudah Digdaya di Asia!

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan apresiasi untuk Timnas Voli Putra Indonesia karena juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. Pencapaian ini masuk kategori luar biasa karena untuk pertama kali sepanjang sejarah, Timnas Voli Indonesia kampiun AVC Mens Volleyball Cup.

Di final AVC Mens Volleyball Cup 2026, Indonesia menang 3-0 atas Korea Selatan (34-32, 25-16, dan 25-23). Laga itu berlangsung di Ahmedabad, Gujarat, India pada Minggu 28 Juni 2026 malam WIB.

1. Timnas Voli Indonesia Berkembang Positif

Erick Thohir menyambut baik prestasi yang dipersembahkan Timnas Voli Putra Indonesia. Gelar juara itu menandakan voli Indonesia terus mengalami perkembangan positif.

Erick Thohir bangga Timnas Voli Indonesia juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@erickthohir)

"Sejarah! Indonesia Juara Asia! Timnas Voli Indonesia berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026! Gelar AVC Men's Volleyball Cup menjadi yang pertama untuk Indonesia sepanjang sejarah," kata Erick Thohir di laman Instagram pribadinya.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI itu mengatakan perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup 2026 memang tidak mudah karena menghadapi lawan-lawan berkualitas. Namun, mereka mampu menampilkan performa yang luar biasa sehingga menjadi juara.

"Di partai final, Timnas Voli menaklukkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Perjuangan yang begitu luar biasa dari seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan dukungan masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti," kata Erick Thohir

"Terima kasih sudah menunjukkan kedigdayaan Indonesia di pentas Asia!," tambah mantan presiden Inter Milan tersebut.