Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Usai Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026: Melesat Tajam!

UPDATE ranking FIVB Tim Nasional (Timnas) Voli Indonesia usai juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 akan diulas Okezone. Timnas Voli Indonesia naik lima posisi dari peringkat 48 ke 43 dunia setelah menang 3-0 atas Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India pada Minggu 28 Juni 2026 malam WIB.

Kemenangan itu membuat Timnas Voli Indonesia mendapatkan tambahan 9,75 poin. Jika dihitung secatra keseluruhan, Timnas Voli Indonesia asuhan Toiran Reidel ini mendapatkan 23,34 poin sepanjang kiprah mereka di AVC Mens Volleyball Cup 2026.

Boy Arnez Arabi pemain terbaik AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto; Instagram/@avcvolley)

Tambahan poin itu membuat Farhan Halim dan kawan-kawan naik 11 posisi, tepatnya dari tangga 54 ke 43 dunia. Ranking Timnas Voli Indonesia dijamin terus meningkat jika konsisten tampil di ajang-ajang besar seperti ini.

1. Timnas Voli Indonesia Juara Baru Asia

Gelar AVC Mens Volleyball Cup 2026 merupakan yang pertama dicetak Timnas Voli Indonesia. Semenjak debut di ajang ini pada 2023, prestasi terbaik Timnas Voli Indonesia adalah finis keenam pada 2023 dan 2025.

Hebatnya di kesempatan pertama lolos ke final, Timnas Voli Indonesia langsung juara. Di partai puncak, Timnas Voli Indonesia dipertemukan dengan Korea Selatan, tim yang sempat mengalahkan mereka 0-3 di fase grup.

Hasil di fase grup tidak membuat Timnas Voli Indonesia minder. Lewat perjuangan keras, Timnas Voli Indonesia menang 34-32, 25-16 dan 25-23 atas Korea Selatan, tim yang juga baru pertama kali lolos ke final AVC Mens Volleyball Cup.