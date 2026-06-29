Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Indonesia Ternyata Sempat Diremehkan!

TIM Nasional (Timnas) Voli Indonesia sempat diremehkan sebelum menjadi juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. Hal itu diungkapkan asisten pelatih Timnas Voli putra Indonesia, Nur Widayanto, yang menegaskan banyak meragukan kualitas mereka.

1. Timnas Voli Indonesia Cetak Sejarah

Timnas Voli Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. Farhan Halim dan kawan-kawan menjadi juara setelah menang 3-0 atas Korea Selatan (34-32, 25-16, dan 25-23) pada laga final yang berlangsung di Ahmedabad, Gujarat, India pada Minggu 28 Juni 2026 malam WIB.

Timnas Voli Indonesia juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 (Foto: AVC)

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran melakukan perubahan komposisi pemain pada laga puncak. Rama Fazza dipercaya menggantikan Fauzan Nibras, sedangkan Putra Hidayatullah masuk menggantikan Ahmad Gumilar. Sementara itu, Alfin Daniel, Boy Arnez Arabi, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim tetap menjadi andalan sejak awal pertandingan.

2. Jawab Keraguan

Asisten pelatih Timnas Voli Indonesia, Nur Widayanto mengaku bersyukur atas prestasi yang diraih timnya. Gelar juara ini sekaligus menjawab keraguan banyak pihak.

"Alhamdulillah, serasa mimpi. Banyak orang yang meragukan tim ini, tetapi teman-teman menjawabnya dengan prestasi yang luar biasa, bahkan melampaui target federasi," ujar Nur Widayanto dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Senin (29/6/2026).

Nur Widayanto menjelaskan Timnas Voli Putra Indonesia sempat mengalami kesulitan pada set pembuka akibat servis keras para pemain Korea Selatan. Performa lawan membuat pola serangan tim Merah Putih tidak berkembang.