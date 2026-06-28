Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026

Timnas Voli Putra Indonesia siap menghajar Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: instagram/@indonesian_volleyball)

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026 yang digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India pada Minggu (28/6/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Final Perdana Timnas Voli Putra Indonesia dan Korea Selatan

Usut punya usut, ini merupakan final pertama Indonesia dan Korea Selatan di ajang AVC Mens Volleyball Cup. Sebelumnya, performa terbaik Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup adalah finis keenam pada edisi 2023 dan 2025.

Boy Arnez Arabi pemain terbaik laga Timnas Voli Putra Indonesia vs India. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Sementara Korea Selatan, performa terbaik mereka di AVC Mens Volleyball Cup adalah finis ketiga pada 2023 dan 2024. Karena itu, juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 merupakan kampiun baru.

2. Indonesia Sanggup Revans?

Di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia tampil oke. Dari lima pertandingan yang dijalani, Timnas Voli Putra Indonesia mencatatkan empat menang dan satu kalah.

Satu-satunya kekalahan yang didapat Timnas Voli Putra Indonesia di laga pertama Grup B AVC Mens Volleyball Cup 2026. Bertemu Korea Selatan yang notabene lawan Indonesia di final, Farhan Halim dan kawan-kawan kalah 0-3!

Namun, kekalahan itu masuk kategori wajar karena kekalahan tersebut merupakan laga perdana Reidel Toiran sebagai pelatih kepala Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup 2026. Setelah itu, Timnas Voli Putra Indonesia pelan-pelan mendapatkan chemistry.