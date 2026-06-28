Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |08:35 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026 Malam Ini
Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Korea Selatan di final. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia melawan Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026 sudah dirilis. Laga final AVC Mens Volleyball Cup 2026 akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India pada Minggu (28/6/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Timnas Voli Putra Indonesia Cetak Sejarah

Sejak pertama kali turun di ajang final AVC Mens Volleyball Cup pada 2023, Timnas Voli Putra Indonesia mencetak pencapaian terbaik. Lolos ke final AVC Mens Volleyball Cup merupakan yang pertama bagi Timnas Voli Putra Indonesia!

Boy Arnez Arabi pemain terbaik laga Timnas Voli Putra Indonesia vs India. (Foto: Instagram/@avcvolley)
Boy Arnez Arabi pemain terbaik laga Timnas Voli Putra Indonesia vs India. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Sebelumnya, prestasi terbaik Timnas Voli Putra Indonesia di ajang tahunan ini adalah finis keenam pada 2023, atau momen debut. Sekarang atau tiga tahun berselang, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke final AVC Mens Volleyball Cup!

Dalam perjalanan lolos ke final, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan negara-negara top Asia. Sempat kalah 0-3 dari Korea Selatan di laga pertama Grup B, Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-2 atas Qatar dan Thailand, serta menumbangkan Oman 3-1.

Hasil di atas membuat Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up Grup B. Di semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-2 atas tuan rumah India!

2. Siap Revans Lawan Korea Selatan

Di final, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Korea Selatan. Seperti yang sudah disebut di atas, ini merupakan laga ulangan, mengingat kedua negara sempat bertemu di fase grup.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/43/3226950/ranking_fivb_timnas_voli_putra_indonesia_melesat_ke_peringkat_48_dunia_setelah_lolos_ke_final_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-fhZS_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Putra Indonesia Setelah Lolos ke Final AVC Mens Volleyball Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226881/berikut_dua_pevoli_supercantik_indonesia_yang_harumkan_nama_bangsa_di_luar_negeri-tSVb_large.jpg
2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Luar Negeri, Nomor 1 Nyaris Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226873/timnas_voli_putra_indonesia-0YJz_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs India di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226813/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_vs_india_di_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-P6UH_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs India di Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/43/3226650/manajer_timnas_voli_putri_indonesia_u_18_mengapresiasi_perjuangan_saat_melawan_thailand-ACoS_large.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Takluk dari Thailand, Manajer Tim Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/43/3226481/timnas_voli_putri_indonesia_u_18_menembus_semifinal_kejuaraan_asia_tenggara_2026-4y3N_large.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tembus Semifinal Kejuaraan Asia Tenggara 2026, Asisten Pelatih Puji Rotasi Pemain
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement