Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Mens Volleyball Cup 2026 Malam Ini

Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang Korea Selatan di final. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia melawan Korea Selatan di final AVC Mens Volleyball Cup 2026 sudah dirilis. Laga final AVC Mens Volleyball Cup 2026 akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, India pada Minggu (28/6/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Timnas Voli Putra Indonesia Cetak Sejarah

Sejak pertama kali turun di ajang final AVC Mens Volleyball Cup pada 2023, Timnas Voli Putra Indonesia mencetak pencapaian terbaik. Lolos ke final AVC Mens Volleyball Cup merupakan yang pertama bagi Timnas Voli Putra Indonesia!

Boy Arnez Arabi pemain terbaik laga Timnas Voli Putra Indonesia vs India. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Sebelumnya, prestasi terbaik Timnas Voli Putra Indonesia di ajang tahunan ini adalah finis keenam pada 2023, atau momen debut. Sekarang atau tiga tahun berselang, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke final AVC Mens Volleyball Cup!

Dalam perjalanan lolos ke final, Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan negara-negara top Asia. Sempat kalah 0-3 dari Korea Selatan di laga pertama Grup B, Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-2 atas Qatar dan Thailand, serta menumbangkan Oman 3-1.

Hasil di atas membuat Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up Grup B. Di semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-2 atas tuan rumah India!

2. Siap Revans Lawan Korea Selatan

Di final, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Korea Selatan. Seperti yang sudah disebut di atas, ini merupakan laga ulangan, mengingat kedua negara sempat bertemu di fase grup.