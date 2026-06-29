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PBVSI Perpanjang Kontrak Reidel Toiran Usai Bawa Timnas Indonesia Juarai AVC Mens Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |19:27 WIB
PBVSI Perpanjang Kontrak Reidel Toiran Usai Bawa Timnas Indonesia Juarai AVC Mens Cup 2026
PBVSI Perpanjang Kontrak Reidel Toiran Usai Bawa Timnas Indonesia Juarai AVC Mens Cup 2026 (Instagram/@toiranreidel)
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JAKARTA - PP Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) memutuskan memperpanjang kontrak pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Hal itu menyusul Skuad Merah-Putih akan tampil dalam SEA V Cup dan Asian Games 2026.

1. Kontrak Toiran Diperpanjang

Reidel Toiran baru saja mencatatkan prestasi membanggakan dengan membawa tim bola voli putra Indonesia menjuarai AVC Cup 2026. Pada pertandingan final, Timnas Voli Putra Indonesia menang atas Korea Selatan dengan dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) dalam laga final di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, India, Minggu (28/6/2026

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo mengatakan, pihaknya memperpanjang kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Putra Indonesia. Diharapkan Toiran dapat terus membawa Timnas Voli Putra Indonesia berprestasi.

Timnas Voli Indonesia vs Qatar di AVC Mens Volleyball Cup 2026 (Foto: AVC)
Timnas Voli Indonesia vs Qatar di AVC Mens Volleyball Cup 2026 (Foto: AVC)

“Coach Reidel Toiran kami perpanjang (kontraknya) untuk SEA V League 2026 dan Asian Games," kata Imam di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (26/6/2026).

"Kemarin (AVC Men's Cup 2026), sebetulnya kami tidak pernah menyebut nomenklatur (pelatih-red) karteker. Kami tidak mengenal karteker. Dia pelatihnya," tuturnya.

Rencananya SEA V Cup 2026 akan bergulir dua kali dengan pekan pertama digelar di Filipina pada Rabu (15/7/2026) hingga Minggu (19/7/2026). Pekan kedua digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun pada Rabu (22/7/2026) sampai Minggu (26/7/2026).

 

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