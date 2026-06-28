Hasil Race MotoGP Belanda 2026: Ai Ogura Cetak Sejarah Raih Kemenangan Perdana, Marc Marquez Finis Ke-6

ASSEN – Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, sukses mengukir sejarah emas dalam kariernya. Rider asal Jepang tersebut berhasil merebut kemenangan perdana di kelas premier setelah keluar sebagai yang tercepat pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Minggu (28/6/2026) malam WIB.

Sementara itu, rider Ducati Lenovo, Marc Marquez harus puas finis di urutan keenam. Marquez gagal finis di podium yang dihuni oleh Raul Fernandez (Trackhouse) yang finis kedua dan Jorge Martin (Aprilia Racing) di urutan ketiga.

Jalannya Balapan

Jalannya balapan sepanjang 26 putaran ini dipenuhi drama sejak garis start. Jorge Martin langsung melesat memimpin balapan di awal laga, sementara Joan Mir menjadi pebalap pertama yang harus menyudahi balapan lebih cepat akibat terjatuh di tikungan 10 pada lap pembuka.

Petaka juga menimpa Marco Bezzecchi yang mengalami kecelakaan hebat di tikungan Ramshoek saat sedang memburu barisan depan. Kegagalan ini memperpanjang tren buruk Bezzecchi yang belum lagi mendulang poin pada hari Minggu sejak kemenangan terakhirnya di Mugello.

Juara bertahan Marc Marquez, yang melakukan keputusan telat dengan mengganti ban belakang ke kompon lunak (soft), sempat merangsek ke posisi kedua setelah menyalip Bezzecchi. Namun, seiring berjalannya putaran, performa ban lunak miliknya perlahan mulai terkikis habis.

Marquez kemudian terlibat duel sengit yang menguras energi melawan Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan posisi keempat. Acosta sendiri pada akhirnya terpaksa menyudahi balapan di lap 13 karena masalah fisik pada lengan dan tangan kanannya.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Tak berselang lama, giliran Francesco Bagnaia yang bernasib sial setelah motornya mengalami masalah pada sistem pengereman. Akibat gangguan teknis tersebut, pebalap asal Italia itu terpaksa keluar dari balapan saat sedang menduduki posisi keempat.

Situasi di barisan terdepan mulai memanas saat Ai Ogura berhasil mengejar Raul Fernandez untuk posisi kedua pada lap ke-15. Langkah Ogura sempat terhambat satu detik akibat perangkat ride height motornya terkunci saat melakukan pengereman di tikungan tiga.

Namun, Ogura mampu bangkit dengan cepat dan melakukan manuver luar biasa di lap ke-20 untuk menyalip Fernandez di tikungan sembilan. Setelah berhasil merebut posisi terdepan, pebalap Jepang tersebut langsung memperlebar jarak hingga 1,5 detik di depan para pesaingnya.