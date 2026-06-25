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Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tembus Semifinal Kejuaraan Asia Tenggara 2026, Asisten Pelatih Puji Rotasi Pemain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |13:45 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tembus Semifinal Kejuaraan Asia Tenggara 2026, Asisten Pelatih Puji Rotasi Pemain
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 menembus semifinal Kejuaraan Asia Tenggara 2026 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
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NAKHON RATCHASIMA – Timnas Voli Putri Indonesia U-18 berhasil menembus semifinal Kejuaraan Voli Putri U-18 Asia Tenggara 2026. Asisten pelatih, Bobby Ade, menyebut rotasi pemain jadi kunci.

Timnas Voli Putri U-18 Indonesia akan melawan Timnas Voli Putri Thailand U-18 pada laga pamungkas Grup A Kejuaraan Voli Putri U-18 Asia Tenggara 2026. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis (25/6/2026).

Sebenarnya, Skuad Garuda Pertiwi lolos ke semifinal usai meraih kemenangan atas Timnas Voli Putri Hongkong U-18 dengan poin 25-16, 25-22, dan 25-17. Tentu kemenangan itu sebagai modal untuk melawan Thailand.

1. Jam Terbang

Bobby bersyukur timnya mampu menjalani pertandingan dengan baik. Dalam laga itu, memang tim pelatih melakukan rotasi pemain untuk memberikan jam terbang.

“Hari ini berjalan lancar, Alhamdulillah. Semua pemain pernah dirotasi meskipun skor tidak terpaut begitu jauh," kata Bobby, dikutip Kamis (25/6/2026).

 

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