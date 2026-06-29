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Profil Reidel Toiran, Pelatih yang Bawa Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |16:50 WIB
Profil Reidel Toiran, Pelatih yang Bawa Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026!
Reidel Toiran resmi menjadi pelatih permanen Timnas Voli Indonesia. (Foto: Instagram/@toiranreidel)
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PROFIL Reidel Toiran, pelatih yang membawa Timnas Voli Indonesia juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 akan diulas Okezone. Sosok Reidel Toiran menjadi sorotan karena awalnya diplot sebagai pelatih caretaker saat Timnas Voli Indonesia ambil bagian di AVC Mens Volleyball Cup 2026 yang digelar di Indonesia pada pekan lalu.

Ia dipercaya sebagai pelatih caretaker karena pelatih utama Timnas Voli Indonesia, Sergio Veloso, visanya tidak keluar. Status caretaker membuat Reidel Toiran sedikit kebingungan saat Timnas Voli Indonesia menantang Korea Selatan di laga pertama Grup B.

Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)
Timnas Voli Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)

Akibatnya, Timnas Voli Indonesia kalah 0-3 dari Korea Selatan. Namun, setelah itu, Timnas Voli Indonesia bangkit. Farhan Halim dan kawan-kawan menyapu bersih tiga laga sisa Grup B dengan kemenangan, yakni menang 3-2 atas Qatar dan Thailand, serta membungkam Oman 3-1.

Hasil itu membuat Timnas Voli Indonesia lolos ke semifinal. Di semifinal, Timnas Voli Indonesia menang dramatis 3-2 atas India. Di partai puncak, Timnas Voli Indonesia mencetak sejarah dengan menang 3-0 atas Korea Selatan, sekaligus keluar sebagai juara AVC Mens Volleyball Cup 2026.

1. Jalan Karier Reidel Toiran

Reidel Toiran lahir di Kuba pada 31 Oktober 1984. Sewaktu aktif sebagai pemain, ia biasa bermain di posisi outside hitter. Mengawali karier di Kuba, Reidel Toiran melanjutkan karier di Portugal bersama Benfica pada 2008.

Setelah lima tahun berkarier di Portugal, Reidel Toiran hengkang ke Indonesia, tepatnya membela Surabaya Samator pada 2013. Setahun berselang, Reidel Toiran menjajal karier di Eropa dengan membela klub Estonia, Ralvere Vorkpalliklubi.

 

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