Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Takluk dari Thailand, Manajer Tim Beri Apresiasi

NAKHON RATCHASIMA – Timnas Voli Putri Indonesia U-18 takluk 0-3 (25-27, 18-25, 24-26) dari Timnas Voli Putri Thailand U-18 dalam fase Grup A Kejuaraan Voli Putri U-18 Asia Tenggara 2026. Laga itu berlangsung di Terminal 21 Korat, Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis 25 Juni malam WIB.

1. Lebih Baik

Manajer Timnas Voli Putri U-18 Indonesia Luciana Taroreh mengakui Thailand tampil lebih baik dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Alhasil, tim asuhan harus menerima kekalahan dari tim tuan rumah.

"Thailand tampil lebih konsisten dan mampu memanfaatkan setiap peluang dengan baik. Sementara kami masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki," ujar Luciana, dikutip Jumat (26/6/2026).

"Terutama dalam penerimaan servis, transisi serangan, dan mengurangi kesalahan sendiri," tambahnya.

Luciana tetap memberikan apresiasi performa timnya meskipun tidak meraih hasil maksimal. Pasalnya, para pemain sudah berjuang dengan semaksimal mungkin.