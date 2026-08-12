Kisah Rivalitas Sengit 4 Legenda MotoGP yang Dijuluki The Fantastic Four

Kisah rivalitas sengit 4 legenda MotoGP yang dijuliki The Fantastic Four menarik untuk diulas (Foto: X/@crash_motogp)

KISAH rivalitas sengit 4 legenda MotoGP yang dijuliki The Fantastic Four menarik untuk diulas. Pasalnya, mereka saling bersaing untuk meraih kemenangan dan gelar juara dunia.

Sebutan Fantastic Four itu merujuk pada empat nama legenda yakni Casey Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Hanya nama yang disebut terakhir saja yang tidak pernah juara dunia.

Rivalitas mereka begitu sengit pada kurun 2006 hingga Stoner pensiun pada 2012. Keempatnya saling sikut demi meraih kemenangan dan gelar juara dunia.

1. Statistik

Dari keempatnya, Stoner bisa dibilang paling sukses pada kurun 2006-2012. Betapa tidak, ia mampu meraih 38 kemenangan dan 69 podium dalam 115 start plus meraih dua gelar juara dunia 2007 serta 2011.

Sementara, Rossi ada di urutan dua paling sukses. The Doctor mencatatkan 26 kemenangan dan 60 podium dalam 119 start plus dua kali juara dunia pada 2008 serta 2009.

Bagaimana dengan Lorenzo? Por Fuera mengukir 23 kemenangan dan 50 podium dalam 85 start dari kurun 2008-2012. Ia sukses menjadi juara dunia pada 2010 dan 2012.