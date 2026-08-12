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Ganda Campuran Indonesia Terlibat Match Fixing, Amri/Nita Akui Dapat Reminder dari BWF

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |20:13 WIB
Ganda Campuran Indonesia Terlibat Match Fixing, Amri/Nita Akui Dapat <i>Reminder</i> dari BWF
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mengakui BWF mengirim aturan integritas untuk atlet Indonesia imbas dugaan pengaturan skor atau 'match fixing' (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mengakui BWF mengirim aturan integritas untuk atlet Indonesia imbas dugaan pengaturan skor atau 'match fixing'. Mereka pun merasa harus lebih hati-hati lagi dalam bersikap.

BWF sedang menyelidiki kasus dugaan pelanggaran integritas yang terjadi di kalangan atlet. Diduga, sejumlah atlet Indonesia terkhusus dari sektor ganda campuran terlibat.

1. Reminder

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Imbas dugaan kasus itu, BWF mengirimkan aturan integritas untuk dicermati ulang oleh atlet Indonesia. Amri mengatakan, pedoman ini sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas dalam menjalani karier sebagai atlet.

"Ya selalu di-reminder, terus juga terakhir berapa minggu lalu dikirim aturan baru, maksudnya dari BWF ke kami buat dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kami teliti lah, harus hati-hati," kata Amri kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Selain pedoman tersebut, PBSI juga turun tangan dengan memberikan sosialisasi kepada para atlet mengenai regulasi yang perlu dipahami. Terkhusus berkaitan dengan integritas dan potensi pelanggaran dalam pertandingan. 

Amri mengatakan, materi tersebut diberikan dalam bentuk dokumen. Setelah itu, para pelatih akan memberikan arahan agar para atlet memahami lebih dalam soal regulasi yang ada.

 

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