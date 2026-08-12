Mulai Naik Motor Usai Cedera Parah, Johann Zarco Targetkan Comeback di MotoGP San Marino 2026

Johann Zarco girang betul bisa kembali naik motor seusai cedera parah pada MotoGP Catalunya 2026 (Foto: Instagram/@johannzarco)

JOHANN Zarco girang betul bisa kembali naik motor seusai cedera parah pada MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung Mei silam. Andai semua berjalan baik, ia menargetkan comeback di MotoGP San Marino 2026.

Zarco sudah absen sejak MotoGP Italia 2026 yand digelar 29-31 Mei. Gara-garanya, pria asal Prancis itu menderita cedera ligamen serta patah di kaki kanannya.

Crash fatal Johann Zarco di MotoGP Catalunya 2026 (Foto: X/@MotoGP_ESPN)

Kaki Zarco tersangkut di motor Francesco Bagnaia dan terseret hingga gravel saat mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. Akibatnya, ia harus menjalani operasi bedah dan menepi cukup lama.

1. Digantikan Cal Crutchlow

Posisi Zarco pun digantikan oleh Cal Crutchlow. Tim LCR Honda menolak memberi target kapan pria berusia 36 tahun tersebut akan kembali naik motor Honda RC213V dan berlaga di lintasan.

Maka dari itu, Crutchlow sering diumumkan bertugas untuk balapan selanjutnya. Tapi, kabar baik mulai datang dari Zarco. Ia sudah kembali naik motor jenis supermoto dalam rangka pemulihan.

“Pekan lalu, saya kembali naik motor. Saya mengendarai Supermoto untuk kembali menemukan posisi yang nyaman, dan perlahan-lahan, menguji lutut saya saat berkendara,” kata Zarco, dinukil dari Crash, Rabu (12/8/2026).