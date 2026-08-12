Profil Bilal Hasan, Petarung Indonesia yang Dapat Kontrak UFC Usai Menang TKO 45 Detik

Simak profil Bilal Hasan petarung Indonesia yang mendapat kontrak UFC usai menang TKO 45 detik (Foto: Instagram/@ufcindonesia)

PROFIL Bilal Hasan menarik untuk diulas. Sebab, petarung Indonesia itu mendapat kontrak dari UFC usai menang Technical Knockout (TKO) dalam 45 detik.

Nama Bilal Hasan tengah mencuri perhatian. Pasalnya, petarung kelahiran Hawaii, Amerika Serikat (AS), itu sukses bikin lawannya tersungkur di kanvas dalam kurun kurang dari 1 menit.

1. Menang atas Wakil India

Bilal Hasan mengalahkan Mridul Saikia untuk mendapat kontrak UFC (Foto: Instagram/@ufcindonesia)

Bilal Hasan berhasil menang atas Mridul Saikia dalam pertarungan bertajuk Dana White’s Contender Series (DWCS). Ajang itu digelar di Meta Apex, Las Vegas, AS, Rabu (12/8/2026) pagi WIB.

Kedua petarung sempat berduel sengit sebelum akhirnya Saikia terpojok. Pukulan Bilal membuat petarung asal India tersebut jatuh di kanvas.

Momen itu dimanfaatkan Bilal Hasan untuk melancarkan pukulan bertubi-tubi selama 10 detik. Wasit akhirnya menghentikan duel dan menyatakan sang petarung menang TKO.

Usai duel, Bilal Hasan langsung dinyatakan mendapat kontrak untuk tampil di UFC. Ia mengikuti jejak Jeka Saragih yang lebih dulu bertarung di ajang bela diri campuran (MMA) bergengsi itu.