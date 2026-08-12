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HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Waspada Jelang MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Dominan di Sana

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |01:30 WIB
Marco Bezzecchi Waspada Jelang MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Dominan di Sana
Marco Bezzecchi cukup gembira dengan raihan podium di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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MARCO Bezzecchi cukup gembira dengan raihan podium di MotoGP Inggris 2026. Tapi, ia langsung masuk mode waspada mengingat seri berikutnya akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol.

Bezzecchi sukses naik podium dengan finis ketiga di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, akhir pekan lalu. Ia sekaligus mengakhiri rentetan negatif dengan tidak meraup satu pun poin di balapan utama sepanjang Juni-Juli 2026.

1. Raup 23 Poin

Kecelakaan Jorge Martin vs Marco Bezzecchi di MotoGP Hungaria 2026. (Foto: MotoGP)

Pada seri ke-12 MotoGP 2026 itu, Bezzecchi finis di posisi tiga pada Sprint Race dan balapan utama. Rider Aprilia Racing tersebut membawa pulang 23 angka dan langsung melesat ke posisi dua klasemen MotoGP 2026.

Kini, Bezzecchi mengumpulkan 209 poin atau masih berselisih 21 angka dari sang pemuncak klasemen sekaligus rekan setimnya Jorge Martin. Jarak itu sangat mungkin dikejar dalam 10 seri tersisa.

2. Waspada

Tapi, Bezzecchi justru mewaspadai Marc Marquez yang hanya finis di urutan tujuh pada MotoGP Inggris 2026. Apalagi, seri berikutnya akan digelar di sirkuit favoritnya The Baby Alien, yakni Aragon.

“Itu adalah sirkuit di mana Marc sangat kencang. Dia selalu dominan di sana. Kami tahu dia akan berada dalam mode menyerang, seperti yang dia bilang,” kata Bezzecchi, dinukil dari Motosan, Rabu (12/8/2026).

 

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