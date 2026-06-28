Marc Marquez Harap Para Pembalap Bisa Kendalikan Motor saat Start MotoGP Belanda 2026

Marc Marquez berharap koleganya bisa mengendalikan motor saat start di MotoGP Belanda 2026 (Foto: MotoGP)

ASSEN – Marc Marquez memuji keputusan melarang penggunaan holeshot device mulai MotoGP Belanda 2026. Tapi, ia berharap para pembalap bisa mengendalikan motornya saat start.

Holeshot device jadi perbincangan jelang MotoGP Belanda 2026. Gara-garanya, Komite Grand Prix memutuskan untuk mempercepat larangan penggunaan piranti tersebut alih-alih pada 2027.

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Di satu sisi, alat tersebut membantu mengurangi wheelie saat start. Sementara, di sisi lain, penggunaannya meningkatkan risiko keselamatan terutama di tikungan 1.

1. Khawatir

Karena dipercepat, para pembalap diizinkan menjalani banyak latihan prosedur start saat GP Republik Ceko pekan lalu. Hasilnya, hentakan yang kuat membuat ban depan motor jadi terangkat.

Hal itulah yang membuat Marquez khawatir. Menurutnya, di sesi latihan, situasinya sangat berbeda dibandingkan saat balapan nanti.

“Dari titik start hingga tikungan 1, jadi lebih berbahaya. Tapi, dari titik pengereman hingga tikungan, kami jadi lebih aman. Tapi, saya empat kali latihan start, dua di antaranya ban tidak menyentuh aspal saat sampai di tikungan,” urai Marquez, dinukil dari Crash, Minggu (28/6/2026).