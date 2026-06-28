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Susunan Start Balapan MotoGP Belanda 2026 Setelah Penalti: Aprilia Amankan Barisan Terdepan, Marc Marquez Posisi 7

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |14:52 WIB
Susunan Start Balapan MotoGP Belanda 2026 Setelah Penalti: Aprilia Amankan Barisan Terdepan, Marc Marquez Posisi 7
Aprilia Amankan Barisan Terdepan, Marc Marquez Posisi 7 di start balapan utama MotoGP Belanda 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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ASSEN – Tim Aprilia dipastikan menguasai barisan terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026, pada Minggu (28/6/2026) pukul 19.00 WIB, usai empat pembalap tim tersebut bersinar di sesi kualifikasi. Jorge Martin keluar sebagai bintang utama setelah berhasil merebut pole position pertamanya bersama motor RS-GP.

Martin mencatatkan waktu terbaik, tipis di depan pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. Sebenarnya, rekan setim Ogura, Raul Fernandez, sempat mencetak waktu tercepat.

Namun, impian Fernandez buyar setelah lap terbaiknya dibatalkan akibat melanggar track limits. Alhasil, ia harus melorot ke posisi keempat, yang sekaligus menaikkan sang pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi, ke posisi ketiga.

1. Kejutan di Sprint Race

Meski Martin memegang posisi start terdepan untuk balapan utama, sesi Sprint Race justru menyajikan drama yang berbeda. Marco Bezzecchi sempat menunjukkan taringnya dengan mengungguli Martin. Namun, keduanya justru gagal menembus podium di sesi Sprint.

Trackhouse Aprilia merayakan kemenangan besar lewat finis satu-dua yang luar biasa dari Raul Fernandez dan Ai Ogura, disusul Fabio di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 di posisi ketiga.

Jorge Martin(Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)

Sementara itu, Francesco Bagnaia menjadi pembalap non-Aprilia terbaik dan akan memulai balapan malam nanti dari posisi kelima, berdampingan dengan Di Giannantonio di baris kedua. Juara bertahan sekaligus penguasa Assen tahun lalu, Marc Marquez, harus puas start dari urutan ketujuh setelah sempat mendapat keuntungan naik satu posisi di Sprint akibat penalti yang diterima Bagnaia.

Marquez akan mengawali balapan dari baris ketiga bersama Pedro Acosta (KTM), serta Fabio Quartararo (Yamaha).

 

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