Klasemen MotoGP 2026 Usai Sprint Race GP Belanda: Marc Marquez Dipepet Ai Ogura, Marco Bezzecchi Masih Nyaman

Simak klasemen MotoGP 2026 usai Sprint Race MotoGP Belanda 2026 di mana Marc Marquez dipepet Ai Ogura (Foto: Facebook/MotoGP)

ASSEN – Klasemen MotoGP 2026 usai Sprint Race MotoGP Belanda 2026 sudah diketahui. Poin Marc Marquez disamai Ai Ogura sementara Marco Bezzecchi masih nyaman di atas.

Sprint Race MotoGP Belanda 2026 digelar Sabtu (27/6/2026) malam WIB. Raul Fernandez tampil sebagai pemenang lomba sebanyak 13 putaran tersebut.

Pembalap Trackhouse Racing MotoGP Team itu mengungguli Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio. Alhasil, ia mendapat 12 poin dari balapan tersebut.

1. Puncak Klasemen MotoGP 2026

Bezzecchi sendiri hanya bisa menambah enam angka dari balapan pendek ini. Pun begitu, ia masih nyaman di puncak klasemen dengan raihan 186 poin.

Sementara, Ogura menambah sembilan angka sehingga koleksinya menjadi 143 poin. Ia terpaut satu angka dari raihan Marquez di posisi empat yang meraup nilai 144.

Posisi dua masih jadi milik Jorge Martin. Pembalap tim Aprilia Racing tersebut menambah lima poin usai finis kelima. Dengan nilai 177, juara dunia MotoGP 2024 itu tertinggal dari sembilan angka dari Bez.