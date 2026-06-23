JADWAL dan link live streaming turnamen Premier Padel Valladolid 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen padel ini akan menghadirkan duel-duel cepat, strategi tajam, dan persaingan ketat antar pemain, yang dapat Anda saksikan di Vision+ dengan cara klik di sini.
Rangkaian pertandingan Premier Padel Valladolid P2 2026 dapat disaksikani secara live streaming di VISION+ mulai 24 Juni 2026. Klik di sini untuk nonton semua rangakaian turnamennya. Dari babak pembuka hingga final, setiap laga siap menyajikan tensi tinggi yang sayang untuk dilewatkan.
Rabu, 24 Juni 2026
00.00 WIB | Day 1
14.00 WIB | Day 2
22.00 WIB | Day 2
Kamis, 25 Juni 2026
14.00 WIB | Day 3
22.00 WIB | Day 3
Jumat, 26 Juni 2026
14.00 WIB | Quarter Finals
22.00 WIB | Quarter Finals 2
Sabtu, 27 Juni 2026
03.00 WIB | Quarter Finals 3
14.00 WIB | Women’s Semifinal
Minggu, 28 Juni 2026
22.00 WIB | Women’s Final