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Jadwal dan Link Streaming Premier Padel Valladolid 2026, Live di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |18:22 WIB
Jadwal dan Link Streaming Premier Padel Valladolid 2026, Live di Vision+
Saksikan laga Premier Padel Valladolid 2026 di Vision+. (Foto: MNC Media)
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JADWAL dan link live streaming turnamen Premier Padel Valladolid 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen padel ini akan menghadirkan duel-duel cepat, strategi tajam, dan persaingan ketat antar pemain, yang dapat Anda saksikan di Vision+ dengan cara klik di sini.

Rangkaian pertandingan Premier Padel Valladolid P2 2026 dapat disaksikani secara live streaming di VISION+ mulai 24 Juni 2026. Klik di sini untuk nonton semua rangakaian turnamennya. Dari babak pembuka hingga final, setiap laga siap menyajikan tensi tinggi yang sayang untuk dilewatkan.

Berikut jadwal tayang Premier Padel Valladolid P2 2026 di VISION+:

Rabu, 24 Juni 2026

00.00 WIB | Day 1

14.00 WIB | Day 2

22.00 WIB | Day 2

Kamis, 25 Juni 2026

14.00 WIB | Day 3

22.00 WIB | Day 3

Jumat, 26 Juni 2026

14.00 WIB | Quarter Finals

22.00 WIB | Quarter Finals 2

Premier Padel Valladolid 2026
Premier Padel Valladolid 2026

Sabtu, 27 Juni 2026

03.00 WIB | Quarter Finals 3

14.00 WIB | Women’s Semifinal

Minggu, 28 Juni 2026

22.00 WIB | Women’s Final

 

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