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ASC Padel Mulai Berkibar, Gandeng Pelatih Profesional dari Spanyol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |23:14 WIB
ASC Padel Mulai Berkibar, Gandeng Pelatih Profesional dari Spanyol
ASC Padel Team siap meramaikan persaingan (Foto: ASC Padel Team)
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ASC Padel Team siap meramaikan dunia olahraga padel di Indonesia. Kehadiran tim tersebut tidak main-main karena akan mendatangkan pelatih asal Spanyol.

Tim tersebut fokus membangun sistem pembinaan jangka panjang demi mencetak atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah internasional. Peluncuran tim anyar tersebut dilangsungkan di Padel Pro Signature Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).

1. Bergerak Aktif

Olahraga padel (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Ketua ASC Padel Team, Ali Harsya Rusmiputro mengatakan, skuad saat ini masih diisi oleh atlet-atlet dari lingkungan internal. Namun, manajemen mulai bergerak aktif menambah kekuatan dengan merekrut sejumlah pemain potensial.

Sebatas informasi, salah satu pilar yang menjadi andalan tim saat ini adalah Armando Soemarno. Atlet itu saat ini sedang berkompetisi dalam sebuah turnamen di Shanghai.

"Itu dia yang kemarin finalis Sirnas tiga kali dan Armando sudah juara Sirnas yang pertama," ujar Ali kepada pewarta di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ali mengatakan, ASC Padel membidik pembentukan skuad secara bertahap hingga berkekuatan total 24 atlet dengan perekrutan secara terbuka. Jumlah tersebut nantinya akan terdiri atas delapan pasangan putra dan empat pasangan putri.

"Semuanya. Bisa dari komunitas, bisa dari individu," tegas Ali.

ASC Padel langsung menetapkan sasaran tinggi untuk tampil kompetitif di berbagai kejuaraan terdekat. Sementara waktu, fokus tim diarahkan untuk pergelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) berikutnya serta dua seri FIP Bronze yang dijadwalkan bergulir pada Juli mendatang.

"Target terdekat kami ada Sirnas yang mendatang, juga ada FIP Bronze di bulan Juli," ucap Ali.

 

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Topik Artikel :
Sport Lain Olahraga Padel Padel
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